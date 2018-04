Guarani renova contrato com técnico Umberto Louzer, campeão paulista da Série A2

Depois do acesso e do título da Série A2 do Campeonato Paulista, Umberto Louzer renovou nesta quinta-feira o contrato com o Guarani, em uma demonstração de confiança da diretoria, que pretende dar segurança ao treinador durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele teve o salário aumentado, enquanto que o vínculo foi estendido até o final do Paulistão de 2019, em meados de abril.

+ Confira a tabela da Série B do Brasileiro

Umberto Louzer chegou ao clube em fevereiro de 2017 para exercer a função de auxiliar de Maurício Barbieri, atualmente no Flamengo. Antes da contratação, havia feito uma boa campanha com o Paulista, de Jundiaí (SP), na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em trabalho que pesou para o interesse bugrino.

A oportunidade de assumir o time profissional do Guarani surgiu no início de janeiro da atual temporada, quando Fernando Diniz deixou o clube de forma inesperada, sem estrear, após receber uma proposta do Atlético Paranaense. Sem tempo de uma melhor análise do mercado, a diretoria apostou em Umberto Louzer, que começou de maneira oscilante, mas logo achou o time ideal para a disputa da Série A2. Foi campeão e garantiu a volta à elite em 2019.

Em sua curta história na equipe de Campinas (SP), o técnico fez 19 partidas com 12 vitórias, dois empates e cinco derrotas. O aproveitamento é de 66,7%. Neste sábado, às 16h30, ele vai buscar a primeira vitória na Série B em duelo em casa contra o Sampaio Corrêa, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Na primeira rodada, foi derrotado por 2 a 1 para o Fortaleza e agora busca a reabilitação.

O time deve ser definido nesta sexta-feira, mas deve ter os retornos do volante Baraka, do meia Bruno Nazário e, talvez, do atacante Bruno Mendes.