Jair vai aproveitar Diogo Vitor no Santos e promete usar mais jovens da base

A promoção e aproveitamento de jogadores formados nas divisões de base seguirá sendo uma das marcas de Jair Ventura nos seus primeiros meses à frente do Santos. Nesta quinta-feira, o técnico confirmou que o meia-atacante Diogo Vitor será integrado ao elenco profissional e poderá receber oportunidades em breve.

Diogo Vitor tem contrato com o Santos até março e deverá ter o vínculo renovado em breve. O jovem, que está prestes a completar 21 anos, recebeu suas primeiras chances entre os profissionais em 2016, mas se envolveu em problemas disciplinares e chegou a ser relegado ao time B. Agora, no entanto, receberá uma nova chance com Jair.

"Foi um pedido meu. Um jogador que eu conheço, que é uma joia a ser lapidada. Vamos conversar, dar uma olhada. Sabemos da situação que já ocorreu com ele no extracampo. Espero que possamos recuperar esse grande jogador, que é diferenciado. Que ele possa ajudar o Santos", disse.

As oportunidades no Santos não vão se resumir a Diogo Vitor ou a jogadores que já vem sendo aproveitados por Jair no clube. Recentemente, o técnico promoveu o volante Guilherme Nunes e o meia Gabriel Calabres, destaques do time na Copa São Paulo deste ano, ao elenco profissional.

Jair revelou, inclusive, que Guilherme Nunes será relacionado para o duelo de sábado com a Ferroviária, sábado, em Araraquara, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, ainda mais que os volantes Alison, suspenso, e Yuri, lesionado, não poderão ser aproveitados.

"São dois jogadores que eu pedi, que me chamaram a atenção na Copinha. Conversei com os dois e a expectativa é boa. Espero que possam render o que renderam na Copinha. Guilherme chegou antes, por carência, porque perdemos Alison e de primeiro volante tínhamos o Yuri, que machucou. Está relacionado para o jogo", disse.

Já Calabres, como explicou Jair, deverá demorar um pouco mais a ser aproveitado. Mas será mais um jovem da base a ser aproveitado pelo treinador, como já ocorreu com os atacantes Rodrygo e Yuri Alberto e o zagueiro Robson Bambu nas rodadas iniciais do Paulistão.

"Calabres está um pouquinho atrás, estava em férias, e em breve poderá estar ajudando. O Santos faz muito bem isso de usar os meninos. Enfrentamos o Palmeiras na casa deles e terminamos com seis jogadores formados na base", concluir o treinador santista.