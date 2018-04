Lucas Veríssimo mira repetir marcas de 2017 no Santos e vê time no caminho certo

Destaque do Santos na temporada passada, o zagueiro Lucas Veríssimo busca repetir os bons números do último ano no restante desta temporada. O defensor esteve em 60 dos 67 jogos do time da Baixada Santista em 2017 e atuou em 34 das 38 partidas no Campeonato Brasileiro.

"O Brasileiro é uma competição muito importante, sabemos das dificuldades que vamos encontrar. Eu tive uma regularidade muito boa no ano passado, realizando uma sequência muito boa, tanto que fui o atleta que mais atuou com a camisa do Santos na competição", disse o zagueiro ao site oficial do clube. "Quero repetir este ano. Tive uma lesão recentemente, foi tempo curto, mas estou me sentindo bem, recuperando a boa forma, pois querendo ou não eu perdi boa parte da pré-temporada. Venho de bons jogos, espero ajudar ainda mais o nosso time", completou.

Na atual temporada, apesar da instabilidade do time do técnico Jair Ventura, Lucas Veríssimo se firmou como titular e jogou 13 das 19 partidas disputadas em 2018. Não esteve nos primeiros jogos, pois estava se recuperando de uma lesão sofrida na pré-temporada. O jogador disse confiar no trabalho de Jair Ventura e acredita que a equipe santista está no caminho certo.

"A equipe vem se encorpando cada vez mais, vem crescendo jogo após jogo. O Jair vem implementando o trabalho dele, e o elenco está assimilando muito bem isso. A equipe tem muito a crescer ainda, claro, mas viemos de bons jogos, os dois contra o Palmeiras, e vencemos o Estudiantes fora de casa. Aquilo que sempre falo, acredito que o grupo pode conquistar boas coisas esse ano", afirmou.

No setor defensivo, além de Lucas Veríssimo, o elenco conta com David Braz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Robson Bambu. "É muito bom quando tem ótimos jogadores na sua posição. Isso faz você querer estar sempre bem, aprimorar, mostrar seu potencial. Realmente nós temos muito zagueiros de qualidade. Todos nós nos respeitamos, a disputa é muito saudável. O mais importante é que estamos muito bem servidos de zagueiros", pontuou Lucas Veríssimo, que tem dois gols em 94 com a camisa santista.

Depois de vencer por 1 a 0 o Estudiantes, na Argentina, na última quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o Santos folgou neste domingo e se reapresenta aos treinos nesta segunda. A próximo compromisso será no sábado - data do aniversário de 106 anos do clube - na estreia do time no Brasileirão. O adversário será o Ceará, em confronto marcado para as 21 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.