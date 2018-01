Luiz Fernando é apresentado no Botafogo e revela inspiração em Neymar

O Botafogo apresentou oficialmente nesta terça-feira o jovem Luiz Fernando, meia de 21 anos que chega após uma destacada passagem pelo Atlético Goianiense. E se depender de sua confiança, ele tem tudo para fazer sucesso no clube carioca.

Feliz com o acerto, o meia se descreveu como um atleta rápido e garantiu que chega com o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira. Também foi enfático ao revelar sobre quem seria a sua inspiração no futebol: o craque Neymar, do Paris Saint-Germain.

"Almejo coisas maiores, como vestir a camisa da seleção brasileira. Sou um jogador rápido, com boa presença de área e procuro sempre estar chegando para marcar o gol. Me espelho no Neymar, sempre procuro estar assistindo. Espero corresponder", avisou.

Luiz Fernando também comentou sobre a alegria de poder atuar no Botafogo. "É uma felicidade enorme estar em um clube da grandeza do Botafogo. Espero honrar essa camisa toda vez que entrar em campo. Todo jogador que veste essa camisa se sente honrado e comigo não é diferente", destacou o atleta, acrescentando que chega para conquistar títulos.

"Venho aqui para mostrar meu futebol e conquistar títulos. Espero continuar o bom trabalho que vinha fazendo no Atlético-GO. Muitos jogadores chegam de Goiás e fazem história no Botafogo, assim como o Túlio, o Diogo Barbosa. Espero que seja assim comigo também", lembrou.

Sobre o contato com o novo elenco, Luiz Fernando agradeceu os companheiros pela recepção e projetou uma disputa sadia pela titularidade. "Os caras são gente boa, me acolheram e trataram bem. Aqui no Botafogo o grupo está construindo uma família e creio que podemos conseguir títulos", reforçou. "Creio que será uma disputa sadia. Cada um buscará seu espaço no time e vou deixar para o Felipe (Conceição) escolher quem estiver melhor. Jogo pelo lado direito, esquerdo. Estarei à disposição para ajudar."