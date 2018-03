Mano Menezes celebra escolha por Raniel e elogia esforço defensivo do Cruzeiro

Raniel foi o escolhido por Mano Menezes para substituir o contundido Fred no Cruzeiro. E o atacante foi determinante, ao marcar o gol do triunfo sobre o Atlético Mineiro por 1 a 0, no Independência, neste domingo, pelo Campeonato Mineiro. Feliz com a vitória, o treinador celebrou a sua escolha.

"A opção pelo Raniel no clássico foi para ter mais força. Nosso time é muito técnico, e ter mais um jogador técnico com a função do 9 faz o time tocar muito a bola. Força física é importante. Tivemos a felicidade de escolher bem e eles a competência de realizar bem", analisou o treinador.

Mano falou também sobre a dificuldade do Cruzeiro após a expulsão de Edilson no início do segundo tempo. Para ele, o triunfo só foi possível devido à doação defensiva de todos os jogadores.

"A expulsão muda o jogo. Perdendo de 1 a 0, o Atlético fez alterações buscando ser mais ofensivo. Fizemos duas linhas de quatro e deixamos um homem mais solto", contou. "Sabíamos que jogaríamos por uma ou duas bolas (depois da expulsão). Quase fizemos no finalzinho, com o Mancuello, mas a equipe se doou muito defensivamente. Eles foram de um comprometimento elogiável."

Herói da partida, Raniel agradeceu ao treinador pela oportunidade. "Primeiramente, quero agradecer a Deus, a essa torcida maravilhosa, à comissão. Se ele (Mano) optasse por Sóbis, também ia dar trabalho. Eu consegui fazer o gol e, junto com meus companheiros, batalhar, guerrear", festejou.