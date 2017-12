Neymar brilha em volta, PSG goleia o Rennes e segue tranquilo na ponta do Francês

O Paris Saint-Germain contou com atuação de gala de Neymar para golear neste sábado, pela 18.ª rodada do Campeonato Francês. De volta após duas partidas afastado, o brasileiro foi o destaque do triunfo por 4 a 1 sobre o Rennes, mesmo fora de casa, ao marcar dois gols e dar duas assistências, para Cavani e Mbappé.

O trio de ataque funcionou e fez o PSG abrir nove pontos de vantagem na liderança do Francês: 47 contra 38 do Monaco. Na quarta-feira, a equipe recebe o Caen, novamente pelo campeonato, em sua última partida no ano. Já o Rennes parou nos 25 pontos, em sexto, e vai visitar justamente o Monaco na quarta.

Neymar ficou duas partidas afastado do PSG por motivos diferentes. No último fim de semana estava suspenso e, por isso, não encarou o Lille. Já na quarta-feira, não pegou o Strasbourg porque havia acabado de voltar à França, após viajar ao Brasil no início da semana para resolver problemas particulares.

E logo nos primeiros minutos deste retorno, o brasileiro fez a diferença. Quando o Rennes ainda se encontrava em campo, Mbappé tabelou com Verratti pela direita, recebeu na área e tocou no meio da área para Neymar, que só teve o trabalho de escorar para o gol vazio.

Não demorou para a dupla funcionar de novo e, desta vez, Neymar devolver o presente. Aos 16 minutos, a defesa do Rennes cochilou, o brasileiro recebeu sozinho pela esquerda e invadiu a área antes de tocar no meio, onde Mbappé apareceu para finalizar, sem chance para Koubek.

O gol fez o Paris Saint-Germain diminuir o ritmo, e o Rennes aproveitou para encostar no placar na volta para o segundo tempo. Bourigeaud cobrou escanteio da esquerda, Amalfitano desviou na trave e a sobra ficou limpa para Mubele empurrar para o gol.

Só que quando o Rennes sonhava com o empate, Benjamin André foi expulso. O PSG, então, aproveitou para chegar à goleada. Aos 29 minutos, Neymar deu ótimo lançamento para Cavani, que tocou por cobertura e fez o terceiro. Somente um minuto depois, o brasileiro aproveitou outro ótimo passe de Mbappé para selar o placar.

Inspirado, Neymar tentou duas vezes de fora da área e errou por pouco o alvo. Em uma delas, deu lindo toque de cobertura que saiu rente à trave. Aos 41, Mbappé saiu de frente para o gol e desperdiçou ao parar em Koubek. O Rennes ainda teve pênalti para cobrar nos acréscimos, mas Wahbi Khazri isolou.