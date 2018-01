'Neymar vai ser o melhor jogador do mundo aqui no PSG', diz técnico

Em meio a rumores sobre a satisfação de Neymar dentro do Paris Saint-Germain e até sobre o seu futuro, o técnico Unai Emery voltou a fazer elogios ao brasileiro nesta sexta-feira. E ele afirmou que o atacante será eleito o melhor do mundo jogando com a camisa do time francês.

"Neymar será eleito o melhor jogador do mundo, estou certo disso. E isso vai acontecer aqui, no PSG, com certeza", declarou o treinador, na entrevista coletiva que antecede o jogo contra o Montpellier, no sábado, em rodada do Campeonato Francês.

Apesar dos elogios, Emery não deve contar com o atacante neste fim de semana. Segundo o treinador, o brasileiro ainda se recupera de uma lesão muscular. Ele, contudo, não entrou em detalhes sobre a condição física do jogador. "Ele voltará quando estiver 100%."

Emery fez questão de afirmar que a ausência do brasileiro nos últimos jogos não tem relação com as vaias recebidas ao fim da goleada de 8 a 0 sobre o Dijon, pelo Francês, há quase dez dias. O atacante fez quatro gols no jogo, mas não escapou das críticas da torcida por não ter deixado o companheiro Edinson Cavani cobrar um pênalti.

"Ele é o primeiro que quer jogar", destacou o técnico do PSG, que não projetou o retorno do jogador na competição.

As vaias alimentaram boatos sobre uma suposta insatisfação do brasileiro no clube francês e também quanto ao próprio campeonato, que seria considerado de baixo nível técnico. A imprensa espanhola chegou a especular que o Real Madrid estaria perto de fazer proposta ao PSG pelo brasileiro.