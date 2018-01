Novorizontino contrata Fábio Ferreira e ex-volante do Cruzeiro

O Novorizontino continua reforçando o elenco do técnico Doriva para a disputa do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, a diretoria anunciou as contratações do zagueiro Fábio Ferreira, do volante Everton e do meia Valdeir.

Fábio Ferreira, de 33 anos, estava na Ponte Preta, mas não disputa uma partida oficial desde a final do Campeonato Paulista, em abril do ano passado. Afastado do elenco, ele ficou oito meses treinando em separado. O zagueiro ainda tem passagens por Corinthians, Grêmio, Botafogo e Criciúma.

"Muito bom chegar aqui. Pude rever alguns jogadores e amigos que já tive a oportunidade de jogar junto. Sabemos que o Paulistão é um campeonato muito difícil, mas esperamos começar com o pé direito e fazer um bom campeonato", disse Fábio Ferreira.

O experiente zagueiro foi apresentado ao lado de outros dois jogadores. Everton, de 33 anos, conquistou o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado defendendo o Fortaleza e já atuou também por Cruzeiro e Joinville, entre outros. Menos conhecido que os novos companheiros, Valdeir tem 25 anos e estava no futebol português.

A diretoria do Novorizontino já havia anunciado vários reforços para a disputa do Estadual. Entre as principais contratações estão o atacante Magno Alves (ex-Ceará), o zagueiro Anderson Salles (ex-Santa Cruz), o volante Jean Patrick (ex-Ponte Preta), entre outros.

A estreia do Novorizontino no Paulistão será no dia 17 de janeiro, contra o Mirassol, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.