Palmeiras trabalha em Curitiba reforçado por seis titulares

O elenco do Palmeiras teve o acréscimo de seis jogadores para o trabalho desta sexta-feira. Poupados da viagem ao Peru, onde o time ganhou do Alianza Lima por 3 a 1, pela Copa Libertadores, um grupo de titulares se apresentou ao técnico Roger Machado e trabalhou junto com o grupo em Curitiba, onde o clube se prepara para o jogo de domingo, contra o Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

Viajaram de São Paulo para a capital paranaense os zagueiros Edu Dracena e Antônio Carlos, o lateral-direito Marcos Rocha, os meio-campistas Felipe Melo e Alejandro Guerra e o atacante Keno. Todos ficaram fora da viagem ao Peru por opção do treinador. Quem esteve em Lima voltou ao Brasil de voo fretado e desembarcou em Curitiba por volta das 8h da manhã.

No trabalho realizado no CT do Coritiba os seis titulares que se apresentaram e quem não foi titular no Peru fez uma atividade técnica em campo reduzido. Já quem atuou por bastante tempo na vitória por 3 a 1, fez somente trabalhos de recuperação física e não foi ao gramado.

O Palmeiras vai encerrar a preparação para a partida com um treino fechado no local da partida. No sábado o time trabalha na Arena da Baixa, onde vai ter contato com o gramado sintético e definir a formação titular.