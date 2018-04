Palmeiras vê atuação contra o Boca como modelo para ir longe na Libertadores

A derrota para o Corinthians na final do Campeonato Paulista parece que agora será uma página virada no Palmeiras. Depois de ganhar do Boca Juniors por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores, a equipe afinou o discurso de que o resultado resgasta a confiança e a atuação passa a ser um modelo para o time seguir até resto da temporada 2014.

Em Buenos Aires o Palmeiras controlou o adversário e com um gol em cada tempo, garantiu classificação antecipada à próxima fase da competição. Nenhum outro time da Libertadores já está confirmado nas oitavas de final, que serão disputadas somente depois da Copa do Mundo da Rússia. Keno e Lucas Lima marcaram os gols da vitória alviverde.

O atacante Dudu afirmou que se o Palmeiras repetir o nível de atuação na Argentina, pode sonhar com o título. "A gente sabe da qualidade do nosso time, se a gente tiver vontade, se a gente tiver raça, se a gente jogar compactado, igual a gente fez hoje, a gente vai muito longe. A gente estava com confiança", explicou ao canal Fox Sports.

Aniversariante da noite de quarta, o técnico Roger Machado também elogiou a equipe. "Foi um jogo de altíssimo nível. Taticamente, tecnicamente, fisicamente, a confiança dos atletas em reproduziram a estrategia que a gente havia traçado. Para mim foi determinante para que a gente conseguisse vencer. Um jogo seguro em boa parte do tempo. Não permitimos que o Boca dominasse as ações do jogo", comentou.

Quem também destacou a reação do time foi o meia Lucas Lima. Autor do segundo gol, ele se recuperou de atuações ruins em partidas anteriores. "Infelizmente não conseguimos ganhar o Paulista, mas não podemos jogar tudo fora. Tem muita coisa boa. O professor Roger sempre fala, vamos continuar evoluindo. Foi isso que a gente fez, se calou e trabalhou", disse.