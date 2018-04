Patrick diz que Inter vai sofrer contra o Vitória e não pode pensar na vantagem

O triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória deixou o Internacional com uma vantagem mínima no confronto válido pela quarta fase da Copa do Brasil, mas longe de uma definição sobre quem passará às oitavas de final. Foi esse o alerta feito nesta terça-feira pelo meio-campista Patrick, apontando que o time gaúcho precisará lidar com a pressão do adversário na quinta-feira, no Barradão.

+ Confira a tabela da Copa do Brasil

"O Vitória é uma equipe de massa, de uma torcida que vai ao estádios e apoia. Provavelmente vai fazer pressão no começo do jogo. É saber sofrer, suportar a pressão. Teremos muitas dificuldades na partida", alertou Patrick, autor de um dos gols do triunfo no primeiro duelo.

O meio-campista, porém, assegurou que o Inter não atuará recuado, apenas preocupado com a vantagem conquistada no primeiro confronto. "O objetivo é vencer a partida. Temos que fazer valer a vantagem aos 40 minutos do segundo tempo. É como jogar uma partida importante fora de casa. Se não der para ganhar, não podemos perder. Vamos buscar o objetivo, que é passar de fase", afirmou.

Ao contrário de edições anteriores da Copa do Brasil, o torneio de 2018 não utiliza os gols marcados fora de casa como critério de desempate, o que fará qualquer triunfo do Vitória pela vantagem mínima levar o confronto aos pênaltis. Para Patrick, essa alteração no regulamento tornou os duelos mais justos. "É o jeito de decidir mais justo, independentemente de conseguir fazer gols fora de casa ou não", comentou.