Ponte Preta contrata zagueiro Nathan, do Atlético-MG, por empréstimo

Faltando apenas quatro dias para o fim do prazo para inscrição de jogadores no Campeonato Paulista, a Ponte Preta acertou a contratação de um zagueiro nesta terça-feira. Trata-se do jovem Nathan, que tem 20 anos e chega por empréstimo junto ao Atlético-MG até dezembro.

Como de praxe, a diretoria só confirma o negócio quando o contrato for assinado, mas o time mineiro revelou, através da assessoria de imprensa, que Nathan foi liberado para viajar à Campinas, onde vai realizar exames médicos para ser oficializado como reforço.

Formado nas divisões de base do Atlético-MG, o zagueiro não teve muitas oportunidades entre os profissionais. Na Ponte, Nathan vai brigar por uma vaga com Renan Fonseca, Luan Peres, Wesley Matos e Reynaldo. Os dois primeiros são os atuais titulares.

Alheio às negociações, Eduardo Baptista comandou nesta terça-feira o último treino antes do jogo desta quarta-feira, contra a Internacional de Limeira, às 21h45, no estádio Moisés Lucarelli, pela segunda fase da Copa do Brasil. Os meias Tiago Real e Léo Artur estão vetados pelo departamento médico.

Ainda sem ganhar diante do seu torcedor nesta temporada - dois empates e uma derrota -, a Ponte busca a classificação à terceira fase principalmente por causa da premiação, já que o clube não passa por um bom momento financeiramente devido ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado.