Regularizado, Régis deve estrear no São Paulo contra o Atlético-PR

O jogo de ida da 4ª fase da Copa do Brasil, na próxima quarta contra o Atlético-PR, deve marcar a estreia do lateral-direito Régis com a camisa do São Paulo. O jogador chegou ao Morumbi há mais de duas semanas, mas não pôde atuar no Paulistão por já ter defendido outro clube, o São Bento, seu ex-time.

Em vídeo, Leco confirma chegada do atacante Gonzalo Carneiro no São Paulo

O nome de Régis já aparece no Boletim Informativo Diário da CBF e ele vem treinando normalmente com o restante do elenco tricolor. Ele disputará vaga no time com Militão, atual titular improvisado, e Bruno, opção no banco para o técnico Diego Aguirre.

Em sua apresentação, Régis prometeu dedicação para tentar construir uma longa e vitoriosa trajetória no São Paulo. Ele estava no São Bento e, aos 28 anos, já passou por 16 clubes antes de chegar ao Morumbi, onde tem contrato até 2019.

"O Bruno tem sua história e seu valor e o Militão tem despontado com grande potencial. Chego com respeito e quero ajudar o São Paulo", afirmou. "O São Paulo sempre teve laterais de muita qualidade, como Cicinho e Cafu, jogadores que serviram a seleção. Cada um tem sua história e vou construir com humildade a minha.