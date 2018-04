Robinho elege favoritos do Brasileirão e prevê estreia difícil para o Cruzeiro

Passada a comemoração do título mineiro, o Cruzeiro mira agora a estreia no Campeonato Brasileiro. E logo de cara, a equipe celeste terá pela frente a dura missão de enfrentar o Grêmio, atual campeão da Libertadores e que também conquistou o seu Estadual. Para o meia Robinho, será o encontro de dois dos favoritos ao título.

+ Cruzeiro anuncia renovação contratual de Dedé até o fim de 2019

"Um dos principais jogos do ano é Cruzeiro e Grêmio. São dois times que vão brigar pelo título. Começar em casa, vencendo um rival direto, é importante. A gente sabe das dificuldades, o Grêmio venceu o Estadual. E vai ser um grande jogo", projetou.

Cruzeiro e Grêmio fizeram duelos memoráveis nas últimas duas temporadas, principalmente na Copa do Brasil, em que cada um levou uma das edições de 2016 e 2017. Agora, vão se reencontrar sábado, às 16 horas, no Mineirão, pela primeira rodada do Brasileirão.

Para Robinho, trata-se do confronto direto de dois dos favoritos ao título nacional, mas não os únicos. Perguntado sobre os outros principais candidatos a levar o troféu ao fim do campeonato, ele definiu: "Palmeiras, Flamengo e Corinthians".

Quem também se mostrou animado com a chance de título do Cruzeiro no Brasileirão foi o lateral Egídio. Campeão pelo clube em 2013 e 2014, e pelo Palmeiras em 2016, o jogador quer repetir o feito e, ainda por cima, cravou a "tríplice coroa" como grande objetivo para este ano.

"Estamos em um só pensamento, o mesmo objetivo. Estava até brincando que em 2014 batemos na trave, e a gente falou que esse ano vamos conseguir. Sabemos da dificuldade, porque só o Cruzeiro conseguiu em 2003 (a tríplice coroa). Mas temos um elenco grandioso, podemos almejar isso. Vamos buscar de todas as formas", garantiu.