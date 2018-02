Santos renegocia acordo e confirma Umbro como fornecedora de material

O Santos oficializou nesta segunda-feira um novo acordo com a Umbro. A empresa havia fechado como nova fornecedora de materiais esportivos do clube no ano passado, mas renegociou alguns termos do contrato com a atual diretoria alvinegra para que o acerto fosse mantido.

O contrato havia sido negociado anteriormente pela gestão de Modesto Roma Júnior e firmado em outubro do ano passado. Ao assumir o clube, no entanto, o presidente José Carlos Peres se deparou com algumas cláusulas que não o satisfaziam. Por isso, retomou as conversas com a Umbro para buscar "melhorias".

"A empresa inglesa se mostrou sensível aos argumentos da nova gestão e a partir daí um novo contrato foi elaborado. A duração é a mesma do anterior: dois anos. Entre as melhorias do novo contrato, estão o aumento do valor dos royalties em 50% e o número de peças do enxoval que serão fornecidas ao clube, que teve acréscimo de 20%", explicou.

O novo acordo com a Umbro entra em vigência a partir do dia 1º de março, justamente a data da estreia do Santos na Libertadores. No entanto, no confronto diante do Real Garcilaso, no Peru, o time ainda vestirá as camisas utilizadas atualmente, fabricada pelo próprio clube em parceria com a Kappa.