São Bento e Botafogo empatam sem gols em Sorocaba pelo Paulistão

Preocupados em não sofrer gols, São Bento e Botafogo de Ribeirão Preto fizeram um jogo truncado, com raras finalizações e poucas emoções. Por conta de tudo isso, empataram por 0 a 0, nesta domingo, no estádio Walter Ribeiro, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O São Bento vinha de importante vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, no Itaquerão, mas mesmo com o resultado ruim em casa ainda aparece como vice-líder do Grupo C, com 13 pontos, só atrás do Palmeiras, líder geral da competição. O Botafogo, que tinha vencido o Ituano na rodada anterior, chegou aos 11 pontos, na vice-liderança do Grupo D.

Os dois times iniciaram o jogo bastante cautelosos. O São Bento para não ser surpreendido logo de início e o Botafogo por atuar fora de casa e optar pelos contra-ataques. Com o meio-campo congestionado e as laterais bem marcadas, ambos criaram pouco.

Assim, só foram perigosos arriscando de fora da área. O visitante ameaçou primeiro, aos 29 minutos, em um chute forte com a perna esquerda de Cafu. A bola passou rente à trave direita de Rodrigo Viana. No minuto seguinte, o time da casa respondeu com finalização de Celsinho, que Tiago Cardoso rebateu e a defesa aliviou.

No segundo tempo, o técnico Paulo Roberto Santos tentou de tudo para deixar o São Bento mais ofensivo. Fez suas três trocas, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo botafoguense. Tanto que não chutou nenhuma vez a gol.

Na sua esperança de jogar por uma oportunidade, o Botafogo quase atingiu seu objetivo aos 27 minutos, quando Walfrido entrou na área, driblou um defensor e chutou forte. Mas Rodrigo Viana espalmou, fazendo grande defesa.

O São Bento agora volta a campo no próximo sábado, às 21h30, no estádio Anacleto Campanella, no ABC, pela nona rodada. O Botafogo só joga na segunda-feira, dia 26, às 20 horas, em casa, diante do lanterna Linense.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 0 X 0 BOTAFOGO

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Lucas Farias, Rogério, Luizão e Régis Souza; Fábio Bahia, Diego Felipe (Everaldo), Maicon Souza e Celsinho (Cassinho); Lucas Crispim e Anderson Cavalo (Léo Itaperuna). Técnico: Paulo Roberto Santos.

BOTAFOGO - Tiago Cardoso; Carlos Henrique, Naylhor, Plínio e Mascarenhas; Diones, Walfrido (Jheimy), Lucas Taylor e Danielzinho (Dodô); Cafu (Serginho) e Bruno Moraes. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Crispim e Anderson Cavalo (São Bento). Walfrido e Diones (Botafogo).

RENDA - R$ 46.160,00.

PÚBLICO - 2.869 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.