São Paulo supera marca de 1 milhão de torcedores no ano e quebra recorde histórico

O São Paulo superou a barreira de um milhão de torcedores pagantes e bateu seu recorde histórico de público como mandante no ano. Neste domingo, foram ao Morumbi para a partida contra o Bahia 60.485 torcedores, que colocaram a nova marca anual em 1.009.059 torcedores.

O recorde anterior era do ano de 2006, quando o São Paulo teve como mandante uma soma total de 1.001.982 torcedores. Outro dado importante é que 2017 também ficará marcado como a maior média de público por partida da história do clube.

Apesar do ano sem títulos e de desempenho bastante irregular, a torcida do São Paulo abraçou o time e encheu o Morumbi em diversas oportunidades. Tanto que o recorde de público no Brasil na temporada é do São Paulo, que colocou 61.142 torcedores na partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

"Os torcedores participaram, acreditaram e incentivaram a equipe. Acho que foi uma somatória de fatores que fizeram a gente alcançar a reabilitação no torneio. Nossa torcida deu inúmeros exemplos de como abraçar o time", explicou o técnico Dorival Junior, ciente de que os torcedores ajudaram o time a sair da zona de rebaixamento no Brasileirão.

O estádio cheio com frequência também fez parte de um plano de colocar o preço dos ingressos em valores mais condizentes com a realidade do brasileiro. Recentemente, em uma reunião com a diretoria, um grupo de torcedores pediu a manutenção dessa política de preços mais baixos para que o público continue indo ao Morumbi em 2018.