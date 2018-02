Sidão exalta 3º jogo seguido sem tomar gols e pede paciência a são-paulinos

O goleiro Sidão exaltou a terceira vitória seguida do São Paulo - e o terceiro jogo sem sofrer gols -, após o time derrotar o Bragantino por 1 a 0 pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O time obteve a vitória com gol de Nenê, de pênalti, no Morumbi.

Sidão reconheceu na saída de campo que o São Paulo se abriu no segundo tempo e ficou exposto a oportunidades de gol do time do interior. "Às vezes, pode ser mérito do adversário, mas vamos reconhecer que no segundo tempo fomos um pouco abaixo, deixando eles criarem muitas oportunidades. Mas vamos valorizar a terceira vitória seguida e a terceira partida sem sofrer gol."

Após pelo menos duas defesas heroicas, o goleiro disse entender o descontentamento de parte da torcida. Após o jogo, alguns presentes no estádio vaiaram o time tricolor, apesar da vitória e da atuação segura no primeiro tempo.

"O torcedor está um pouco impaciente pelos últimos anos. O professor Dorival lembra que a maioria do time tem menos de 30 jogos pelo clube, a gente entende a falta de paciência, mas logo estaremos apresentando um futebol alegre, para frente e objetivo", afirmou Sidão.

O São Paulo volta a campo no próximo dia 15, fora de casa, contra o Ituano. O time é líder do Grupo B do Estadual com 10 pontos, três a mais que a Ponte Preta, que ainda joga nesta rodada, no sábado, contra o Novorizontino.