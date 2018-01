Sport perde do São Carlos e será rival corintiano na 2ª fase da Copa São Paulo

Na partida que fechou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Carlos bateu o Sport por 1 a 0, nesta quarta-feira, e se classificou em primeiro do Grupo 18, disputado no Estádio Luisão, em São Carlos.

Com o resultado, a equipe pernambucana será adversária do Corinthians na próxima fase, já que os atuais campeões se classificaram na primeira colocação do Grupo 17. O confronto será disputado na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.

Já o São Carlos fará um confronto entre clubes do interior de São Paulo com a Ferroviária, segunda colocada do grupo do Corinthians. Como foi líder de sua chave, o São Carlos joga em casa, no Estádio Luisão.

Com o final da primeira fase, estão definidos todos os 32 confrontos da primeira fase de mata-mata. Os segundos colocados de cada grupo enfrentam os primeiros da outra chave, sempre com a partida disputada na sede em que o time que avançou na liderança vinha jogando.

Confira os confrontos da segunda fase:

Guarani x Atlético-PR

Votuporanguense-SP x Criciúma

Figueirense x Novorizontino

Santos x Mirassol

Atlético-GO x Boavista

Internacional x XV de Jaú

Penapolense x Mogi Mirim

Marília x Desportiva Paraense

Ponte Preta x Botafogo-SP

São Paulo x Chapecoense

Paraná x Batatais

Cruzeiro x Rio Branco-SP

Botafogo x Desportivo Brasil-SP

Londrina x Capivariano-SP

Vitória x Ituano

Vila Nova x Primavera-SP

São Carlos x Ferroviária

Corinthians x Sport

Red Bull Brasil-SP x Volta Redonda

Avaí x Itapirense-SP

Flamengo x Elosport-SP

Coritiba x Aimoré-RS

Audax-SP x Real-DF

Joinville x Atlético-MG

Ceará x Água Santa-SP

Vasco x São Bernardo

Palmeiras x Botafogo-PB

Bahia x Taubaté

Goiás x Trindade-GO

Grêmio x Guarulhos

Santo André x América-MG

Portuguesa x São Paulo-AP