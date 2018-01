Tratado como aposta pelo Inter, Dudu é apresentado e celebra 'oportunidade única'

Em preparação para a temporada 2018, o Internacional tem aproveitado os primeiros dias do ano para exibir as suas caras novas. Assim, após apresentar o atacante Roger e o lateral-direito Ruan na última quarta-feira, o clube levou o meio-campista Gabriel Dias e o também lateral-direito Dudu para a sala de imprensa do CT do Parque Gigante.

Dudu, de apenas 20 anos, estava no Figueirense e celebrou a chance que está recebendo logo nos primeiros passos da sua carreira. "Quando o Inter me procurou, fiquei feliz pela história que o clube tem, pela grandeza que o Inter tem. Não pensei duas vezes. É uma oportunidade única estar aqui", disse.

Ao apresentar o seu estilo de jogo, Dudu destacou que se destaca pela ofensividade, além de ter exaltado a concorrência de Ruan e Cláudio Winck. "Sou um lateral muito ofensivo. Claro, marco bem também, mas sou um lateral que mais ataco, que gosto de chegar na área. Tenho como qualidade a ofensividade. Chego para somar. Sei da competição que tem na lateral direita aqui".

O diretor de futebol do Inter, Adauri Silveira, apontou que o Inter deposita grande confiança no futuro do jovem jogador. "Dudu é um jogador que foi revelação no Campeonato Catarinense e teve um grande desempenho no Campeonato Brasileiro. É jovem, é uma aposta que o Inter está fazendo para este ano. Vem para somar e ajudar", comentou.

Gabriel Dias, de 23 anos, possui mais experiência, tendo iniciado a sua carreira no Palmeiras. Ele acredita em uma briga intensa pela titularidade no meio-campo do Inter e apontou que isso deverá ser um fato a ser celebrado pelo técnico Odair Hellmann.

"Quem tem a ganhar é o Inter. São jogadores de muita qualidade. Fico feliz de participar do grupo. Odair é um cara simples, trabalhador, que está buscando seu espaço. É um treinador jovem, é uma aposta do Inter. Tenho certeza que vai dar certo", afirmou.