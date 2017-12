Ulreich defende pênalti nos acréscimos e Bayern de Munique bate o Stuttgart

O Bayern de Munique deu um importante passo para conquistar mais um título do Campeonato Alemão. Neste sábado, mesmo jogando fora de casa, a equipe contou com um gol de Thomas Müller para superar o Stuttgart por 1 a 0, pela 17ª rodada. O triunfo só foi possível porque o goleiro Ulreich defendeu um pênalti aos 49 minutos do segundo tempo.

O bom resultado deixou a equipe com 41 pontos, agora 11 na frente do vice Schalke 04, que só empatou neste sábado com o Eintracht Frankfurt, por 2 a 2. Já o Stuttgart segue com 17 pontos, apenas em 14º.

Apesar do amplo favoritismo, o triunfo do Bayern de Munique foi complicado. A equipe visitante até dominou o primeiro tempo e chegou com perigo em finalizações de Lewandowski. O goleiro Zieler, porém, estava inspirado e evitou o gol.

A tônica seguiu similar no segundo tempo: o Bayern de Munique pressionava e esbarrava na boa atuação de Zieler. Até que, aos 33, Thomas Müller recebeu de Coman e bateu forte, dessa vez sem chances para o goleiro.

E, já nos acréscimos, o Stuttgart teve sua grande chance, após um pênalti ser marcado com o auxílio do árbitro de vídeo. Mas o goleiro Ulreich defendeu a cobrança de Akolo e garantiu o importante triunfo do Bayern de Munique.

O resultado foi ainda mais determinante porque o vice Schalke 04 só empatou em 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt, agora sétimo colocado com 26 pontos. Luka Jovic e Sebastien Haller fizeram para o time da casa, enquanto Breel Embolo descontou no fim da partida. E, já aos 49, o zagueiro brasileiro Naldo decretou a igualdade.

Ainda neste sábado, após o islandês Alfred Finnbogason marcar duas vezes nos acréscimos, o Augsburg ficou no empate por 3 a 3 com o Freiburg. Já o lanterna Colonia derrotou o Wolfsburg por 1 a 0, em casa, enquanto o Werder Bremen ficou no 2 a 2 com o Mainz.