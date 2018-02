Wagner diz que objetivo do Vasco é encaminhar vaga no jogo de ida

O meia Wagner afirmou que o objetivo do Vasco é encaminhar a classificação no jogo de ida contra o Jorge Wilstermann. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio de São Januário, pela fase preliminar da Libertadores.

+ Confira a tabela da Copa Libertadores

O jogador relembrou o duelo contra o Universidad Concepción, no Chile, na rodada anterior do torneio continental, para comprovar a importância de fazer um bom primeiro jogo. Na ocasião, o time carioca atuaou na casa do adversário e goleou por 4 a 0.

"Sabíamos que se tratava de uma partida de 180 minutos e que nada seria decidido lá no Chile, mas entramos em campo dispostos a encaminhar uma classificação e conseguimos um grande resultado. Esperamos novamente fazer uma ótima partida e para isso temos que ser perfeitos lá atrás, buscar o ataque e aproveitar as chances que aparecerem", declarou.

O elenco treinou normalmente nesta segunda-feira. O técnico Zé Ricardo realizou um trabalho tático, em cima do que observou do jogo do Jorge Wilstermann contra o Oriente Petrolero na fase anterior.

"Todo mundo sabe o que significa uma classificação para a fase de grupos. Nosso objetivo é ter um calendário cheio e sabemos que todo esse sacrifício vai valer à pena. Estudamos bastante a equipe deles. Hoje (segunda-feira) vimos um vídeo e amanhã (terça-feira) vamos trabalhar a bola parada", prosseguiu Wagner.