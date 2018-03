Belga derrota Dominika Cibulkova e conquista o título do Torneio de Budapeste

Para coroar uma semana perfeita, um título. Assim foi com a tenista belga Alison Van Uytvanck, de 23 anos, que neste domingo se sagrou campeã do Torneio de Budapeste, disputado em quadras duras e cobertas na capital da Hungria, ao derrotar a experiente eslovaca Dominika Cibulkova, maior favorita da competição, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 3/6 e 7/5, em 2 horas e 11 minutos.

Nas quartas de final, na última sexta-feira, Alison Van Uytvanck já havia surpreendido ao eliminar a chinesa Shuai Peng, cabeça de chave número 2 em Budapeste. Com a vitória neste domingo, a belga fatura o seu segundo torneio da WTA na carreira - o primeiro foi no carpete coberto de Quebec, no Canadá, na temporada passada.

Número 80 do mundo, Alison Van Uytvanck recebe 280 pontos pelo título e deve voltar ao Top 50 na atualização do ranking que a WTA divulgará nesta segunda-feira. A melhor marca na carreira foi o 41.º lugar, alcançado em outubro de 2015.

Já Dominika Cibulkova permanece com oito títulos na carreira, agora com 20 finais disputadas. Ex-número 4 do mundo e atual 33.ª colocada, conquistou o seu último troféu em outubro de 2016, quando foi campeã do WTA Finals. A conquista em Cingapura foi a mais importante para a jogadora de 28 anos, que foi finalista do Aberto da Austrália em 2014.