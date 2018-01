Kerber e Zverev ganham com facilidade e Alemanha supera o Canadá na Copa Hopman

A Alemanha obteve nesta quarta-feira a sua segunda vitória pelo Grupo A da Copa Hopman. E ela foi extremamente tranquila. Angelique Kerber, a número 21 do mundo, e Alexander Zverev, o quarto do ranking da ATP, ganharam seu três duelos contra o Canadá - dois de simples e um de duplas mistas - sem cederem nenhum set.

+ Demoliner estreia na temporada com vitória nas duplas em Brisbane

+ Wozniacki vence fácil croata e se garante nas quartas de final em Auckland

Diante de Eugenie Bouchard, 83ª da lista da WTA, a ex-número 1 do mundo venceu por fáceis 6/1 e 6/3. Mesma tranquilidade encontrou Zverev para derrotar Vasek Pospisil, 108º, por 6/4 e 6/2. E, nas duplas mistas, os alemães mantiveram o ritmo para triunfarem por duplo 4/3 (5/2).

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um pouco mais de dificuldades teve a equipe belga. Ainda assim, superou a Austrália também por 3 a 0 e somou o seu primeiro triunfo na competição, depois de perder na estreia para a própria Alemanha.

Elise Mertens, 36ª colocada no ranking, primeiro derrotou Daria Gavrilova de virada, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/2. Depois, o sétimo do mundo David Goffin venceu Thanasi Kokkinakis por 6/4 e 6/2. E, por fim, nas duplas, os belgas ganharam por 2 sets a 1, com parciais de 4/3 (5/3), 2/4 e 4/1.

Com duas vitórias, a Alemanha lidera o Grupo A da Copa Hopman e precisa de um triunfo na última rodada, contra a Austrália, que ganhou um confronto e perdeu outro, na sexta-feira, para se garantir na final. Com um triunfo, a Bélgica vai encarar o Canadá, que perdeu as duas séries que disputou e está eliminada.

Realizada em Perth, na Austrália, a Copa Hopman é um torneio por equipes mistas que serve como preparação ao Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada que começa no dia 15 de janeiro. Oito países estão divididos em dois grupos e o melhor de cada avança à decisão.