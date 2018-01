Kerber elimina Sharapova e vai às oitavas em Melboune; Halep também avança

Num dos duelos mais aguardados deste Aberto da Austrália, a alemã Angelique Kerber fez valer a boa fase para arrasar a russa Maria Sharapova pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, neste sábado. Com a vitória no duelo de ex-líderes do ranking, a tenista da Alemanha se garantiu nas oitavas de final em Melbourne.

Exibindo grande forma física e técnica neste começo de ano, Kerber já soma oito vitórias consecutivas e nenhuma derrota. Antes de desembarcar em Melbourne, ela foi campeã em Sydney. No Aberto da Austrália, ela ainda não perdeu sets, após três partidas disputadas no torneio na qual já foi campeã, em 2016.

Neste sábado, Kerber, atual 16ª do ranking, praticamente não deu chances à Sharapova, 48ª. Com força no saque, acertou 86% dos pontos quando jogou com primeiro serviço - a russa exibiu apenas 38% no mesmo fundamento. A alemã cometeu apenas sete erros não-forçados, contra 26 da russa, e faturou cinco quebras de serviço - Sharapova só obteve uma quebra.

Esbanjando agressividade ao longo de toda a partida, Kerber fechou o jogo em apenas 1h04min. Nas oitavas de final, sua adversária será a taiwanesa Su-wei Hsieh, que voltou a surpreender neste Aberto da Austrália ao eliminar neste sábado a polonesa Agnieszka Radwanska por 6/2 e 7/5. Hsieh havia eliminado a espanhola Garbiñe Muguruza, campeã de Wimbledon, na segunda rodada.

Ainda neste sábado, a romena Simona Halep também avançou às oitavas, mas não sem antes sofrer um pouco diante da norte-americana Lauren Davis. A tenista número 1 do mundo precisou buscar a virada para fechar o jogo num longo terceiro set: 4/6, 6/4 e 15/13. A "maratona" durou 3h44min. No set final, Davis precisou de atendimento médico no pé.

Halep, que precisou salvar três match points no longo terceiro set, terminou a partida com apenas uma quebra de saque a mais que a rival, 76ª do mundo: sete a seis, após 22 oportunidades para a romena. Apesar da derrota, a norte-americana superou a líder do ranking em número de bolas vencedoras (52 a 27).

Nas oitavas, Halep vai enfrentar a japonesa Naomi Osaka, que despachou a local Ashleigh Barty por 6/4 e 6/2. A vencedora deste confronto terá pela frente nas quartas de final a vitorioso do duelo checo entre Barbora Strycova e Karolina Pliskova, que chegou a liderar o ranking no ano passado.

Pliskova avançou na chave australiana ao superar outra tenista compatriota, Lucie Safarova, por 7/6 (8/6) e 7/5. Strycova, por sua vez, bateu a norte-americana Bernarda Pera por duplo 6/2.

Outro duelo das oitavas de final em Melbourne terá a norte-americana Madison Keys e a francesa Caroline Garcia. Keys superou neste sábado a romena Ana Bogdan por 6/3 e 6/4, enquanto Garcia despachou a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich por 6/3, 5/7 e 6/2.