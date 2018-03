Naomi Osaka elimina Maria Sharapova na estreia de Indian Wells

A japonesa Naomi Osaka, número 44 do ranking da WTA, derrotou na madrugada desta quinta-feira a russa Maria Sharapova, atual 41ª do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/4 pela primeira rodada do Torneio de Indian Wells. Na próxima fase, ela terá pela frente a polonesa Agnieszka Radwanska, 32ª do ranking.

Osaka, de 20 anos, não encontrou dificuldades para superar a ex-número 1 do mundo. Apesar de a russa já ter faturado por duas vezes o torneio norte-americano (2006 e 2013) foi a japonesa quem controlou as ações da partida.

Ela conseguiu quebrar o saque da adversária logo no início dos dois sets e não deu chances para a russa reagir. No primeiro set, Sharapova até teve a oportunidade de igualar a partida em 4/4, mas Osaka defendeu a quebra e depois fechou em 6/4. No segundo, a tenista número 44 do mundo manteve a superioridade e confirmou a vitória.

Líder do ranking mundial e cabeça de chave número 1, a romena Simona Halep conheceu sua primeira adversária. Depois de folgar na primeira rodada, ela vai encarar a checa Kristyna Pliskova, que derrotou a chinesa Ying-Ying Duan. A irmã de Karolina Pliskova eliminou a numero 95 do mundo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5).