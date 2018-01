Wozniacki vence holandesa, avança na Austrália e segue na briga pelo nº 1

Depois de sofrer na segunda rodada, a dinamarquesa Caroline Wozniacki teve menos dificuldades para superar nesta sexta-feira a holandesa Kiki Bertens pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h26min, para se garantir nas oitavas de final do Aberto da Austrália, em Melbourne.

+ Nadal vence fácil bósnio e se garante nas oitavas de final do Aberto da Austrália

+ Diretor do Aberto da Austrália admite rever 'política de calor' para 2019

De olho na posição de número 1 do mundo, Wozniacki dominou a rival da Holanda desde o começo da partida e só foi ameaçada quando sofreu uma única quebra de saque, no set inicial, e no game final, quando Bertens ofereceu resistência e a dinamarquesa foi persistente para fechar o jogo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Wozniacki abriu vantagem no placar nas duas parciais ao faturar duas quebras de serviço no set inicial, e uma no segundo. Bertens, contudo, exibiu estratégia mais agressiva, o que resultou em 26 bolas vencedoras, contra 13 da ex-líder do ranking.

Nas oitavas, a tenista da Dinamarca vai enfrentar a eslovaca Magdalena Rybarikova, 19ª cabeça de chave, que avançou na chave ao superar a ucraniana Katerina Bondarenko por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/1.

Wozniacki entrou no Aberto da Austrália com chances de voltar ao topo do ranking. Atual número dois do mundo, ela precisa chegar ao menos na semifinal para ter chances de desbancar a romena Simona Halep, atual número 1 do ranking da WTA.

Também nesta briga, mas com menores chances, a ucraniana Elina Svitolina se garantiu nas oitavas de final com um triunfo tranquilo sobre a compatriota Marta Kostyuk por duplo 6/2. Quarta cabeça de chave, Svitolina vai duelar na sequência com a checa Denisa Allertova, que eliminou a polonesa Magda Linette por 6/1 e 6/4.

Já a letã Jelena Ostapenko, atual campeã de Roland Garros e 7ª do mundo, decepcionou nesta sexta-feira ao cair diante da estoniana Anett Kontaveit, 32ª cabeça de chave, pelo placar de 6/3, 1/6 e 6/3. Trata-se da quinta tenista do Top 10 a se despedir de forma precoce do Aberto da Austrália.

Kontaveit vai enfrentar agora a espanhola Carla Suárez-Navarro, que se manteve viva na chave ao derrotar a estoniana Kaia Kanepi por 3/6, 6/1 e 6/3. Outras a se garantirem nas oitavas foram a croata Petra Martic e a belga Elise Mertens, que vão se enfrentar logo na sequência. Martic despachou a tailandesa Luksika Kumkhum, por 6/3, 3/6 e 7/5, enquanto Mertens bateu a francesa Alize Cornet por 7/5 e 6/4.

DUPLAS MISTAS

Já eliminado nas duplas masculinas, Marcelo Demoliner estreou com vitória nas mistas nesta sexta. Ele e a espanhola Maria José Martínez superaram os norte-americanos Nicholas Monroe e Nicole Melichar por 6/2 e 6/3, em apenas 52 minutos de confronto. Com o triunfo, eles avançaram à segunda rodada, que já equivale às oitavas de final. Seus futuros rivais ainda não foram definidos.