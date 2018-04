Newgarden acerta na estratégia e vence na Indy; Fittipaldi bate e abandona

O norte-americano Josef Newgarden venceu na madrugada deste domingo a etapa de Phoenix da Fórmula Indy, a segunda da temporada 2018. A vitória no circuito oval veio graças a estratégia acertada da Penske de deixar a troca de pneus para o final da prova.

+ Na Argentina, Jack Miller surpreende e conquista 1ª pole da carreira na MotoGP

+ Pole no Bahrein, Vettel celebra evolução do carro da Ferrari: 'Está funcionando'

Com isso, a sete voltas da bandeirada final, com pneus novos, Newgarden conseguiu saltar da quarta para a liderança da prova. Ele superou o estreante Robert Wickens. O canadense da Schmidt Peterson terminou na segunda colocação e o norte-americano Alexander Rossi, da Andretti, completou o pódio.

"A equipe fez um trabalho muito bom", comemorou Newgarden, campeão da última temporada. "O carro estava ótimo, a estratégia foi melhor ainda. Os pit stops foram os melhores. Estou muito orgulhoso do que a equipe fez. Todos desejamos a vitória", complementou.

Os brasileiros não tiveram um bom desempenho na prova. Tony Kanaan foi quem terminou em melhor posição, com o oitavo lugar. Matheus Leist e o estreante Pietro Fittipaldi bateram e abandonaram a corrida. O primeiro abandonou a nove voltas do fim. Já o neto de Emerson Fittipaldi fez sua primeira prova na Indy, mas bateu no muro logo na 25ª volta.

A quarta colocação ficou com o Neozelandês Scott Dixon, seguido pelo norte-americano Ryan Hunter-Reay. O canadense James Hinchcliffe foi o sexto, com o norte-americano Ed Carpenter em sétimo. O norte-americano Graham Rahal ficou em nono e o francês Simon Pagenaud fechou a lista dos dez primeiros.

Os carros voltam à pista da Fórmula Indy no próximo final de semana, na etapa de Long Beach, a terceira da temporada. Após duas provas disputadas, Newgarden está na liderança da classificação geral, com 77 pontos, seguido de perto por Rossi, que tem 72.