Atlético-GO x Fluminense: onde assistir, horário e últimos resultados

Atlético-GO e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, no estádio Olímpico, em jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão pela TV fechada.

Atlético-GO x Fluminense: onde assistir

Os torcedores podem acompanhar o confronto ao vivo pelo canal SporTV. Outra alternativa é a transmissão em tempo real do Estadão.

Horário

A partida será disputada às 20h, horário de Brasília.

Últimos resultados

O Atlético-GO tentará vencer o clássico para se manter firme na competição. No jogo de ida, a equipe goiana perdeu por 1 a 0. No Brasileirão, o time vem de uma derrota para o Atlético-MG por 4 a 3.

O Fluminense, que superou seu adversário na última semana, possui a vantagem do placar. No Brasileirão, a equipe perdeu sua última partida para o Sport, na Ilha do Retiro, por 1 a 0.