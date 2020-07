Atlético-MG x Patrocinense: onde assistir, horário e local

Na briga pela classificação para a semifinal do segundo turno do Campeonato Mineiro, o Atlético tem um jogo com clima de decisão contra o Patrocinense nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão. A partida terá transmissão na TV fechada.

Para não depender de outros resultados, o Atlético precisa ganhar. Caso contrário, corre o risco de perder a vaga para o rival Cruzeiro.

Onde assistir Atlético x Patrocinense ao vivo

A partida terá transmissão pelo canal Premiere. Também é possível assistir pelo site e aplicativo do canal.

O Atlético aparece na quarta posição com 19 pontos, dois a mais que o Cruzeiro. Ou seja, o time de Jorge Sampaoli precisa fazer a sua parte, caso contrário, terá que ficar na torcida contra o rival, que na mesma hora encara a Caldense.

O Tombense lidera o Estadual com 23 pontos, seguido pelo América com 22 e Caldense com 20. Avançam os quatro primeiros para a semifinal.

Na rodada passada, o Atlético empatou em 1 a 1 com o América e se complicou. Já o Patrocinense perdeu para o Boa Esporte por 1 a 0 e saiu da briga pela classificação, já que soma apenas 12 pontos.