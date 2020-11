Bahia x Unión Santa Fe: onde assistir, horário, escalação e últimos resultados

Após eliminar o Melgar, o Bahia recebe o Unión Santa Fe, da Argentina, nesta terça-feira, às 19h15, na Itaipava Arena Fonte Nova, em partida válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo será exibido ao vivo pela Conmebol TV, canal de streaming.

ONDE ASSISTIR

Bahia x Unión Santa Fe terá transmissão ao vivo pela Conmebol TV.

HORÁRIO

O confronto entre brasileiros e argentinos será nesta terça-feira, às 19h15, horário de Brasília.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Bahia : Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo (Elias) e Daniel; Élber, Gilberto e Fessin (Rodriguinho).

Santa Fe : Sebastián Moyano; Federico Vera, Brian Blasi, Jonathan Galván e Claudio Corvalán; Ezequiel Cañete, Juan Ignacio Nardoni e Gabriel Carabajal; Javier Cabrera, Fernando Márquez e Franco Troyansky.

ÚLTIMOS JOGOS

O Bahia vem de derrota por 4 a 0 diante do Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Santa Fe venceu o Arsenal Sarandí por 3 a 2, fora de casa, e assumiu a segunda colocação do Grupo A no Campeonato Argentino.