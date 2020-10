Barcelona x Ferencváros: onde assistir e horário

O Barcelona estreia na Liga dos Campeões nesta terça-feira contra o desconhecido Ferencváros, da Hungria. A partida será às 16h, no Camp Nou, casa do Barça.

As duas equipes estão no Grupo G, que conta ainda com Dínamo de Kiev e Juventus, que também se enfrentam nesta terça.

ONDE ASSISTIR AO VIVO

É possível assistir ao jogo do Barcelona pelo Facebook do Esporte Interativo e pelo EI Plus.

HORÁRIO

A partida terá início às 16h (horário de Brasília) e será jogada nesta terça-feira.

MESSI JOGA?

Sim, o técnico Ronald Koeman deve contar com o craque argentino, que já avisou que deixará o clube ao final desta temporada. Ou seja, essa deve ser a última Champions que Messi disputará pelo Barcelona.