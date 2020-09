Brasil de Pelotas x Cruzeiro: onde assistir, escalação e classificação

Em busca de se distanciar da zona de rebaixamento, Brasil de Pelotas e Cruzeiro se enfrentam, nesta quarta-feira, às 21h30h, no estádio Bento Freitas, em partida válida pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto vai ter transmissão na TV aberta, fechada e no pay-per-view.

Brasil de Pelotas x Cruzeiro: Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV (exceto para região de Rio Grande do Sul), Premiere e TV Globo na região de Minas Gerais. O Estadão fará a transmissão em tempo real.

Escalação

Brasil de Pelotas: Rafael Martins; Rodrigo Ferreira (Maicon Silva), Lázaro, Leandro Camilo e Bruno Santos (Gabriel Poveda); Sousa, Bruno e Gegê (Wellington Simião); Matheus Oliveira (Nathan Cachorrão), Danilo e Luiz Henrique (Dellatorre).

Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Leo, Cacá e Matheus Pereira; Henrique (Filipe Machado) e Jadsom; Airton, Régis e Arthur Caike; Marcelo Moreno.

Classificação

O Brasil de Pelotas inicia a sétima rodada do torneio na 18ª colocação, com apenas três pontos. No último final de semana, a equipe perdeu para o Operário por 2 a 1 e amargou seu sétimo jogo sem vencer. O Cruzeiro, por sua vez, também não vive bons momentos. Nas últimas três rodadas foram duas derrotas e um empate. O clube mineiro se encontra na 15ª colocação, com quatro pontos. Confira a tabela de classificação da Série B.