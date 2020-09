Ceará x Goiás: onde assistir, escalação e classificação

Ceará e Goiás se enfrentam neste domingo, às 18h15, no Castelão, em partida válida pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo pay-per-view.

Ceará x Goiás: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo pelo Premiere, que exibe o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real da partida.

Escalação

Será definida nesta sexta-feira.

Classificação

O Ceará inicia a décima segunda rodada na 11ª colocação, com 13 pontos. Em sua última partida, a equipe alvinegra foi goleada pelo Red Bull Bragantino, no Nabizão, por 4 a 2. Até o momento, são 6 derrotas, 4 vitórias e um único 1 empate no torneio. Para aumentar a confiança, a equipe cearense vem de goleada por 5 a 1 sobre o Brusque, pela Copa do Brasil.

O Goiás inicia a rodada na lanterna do campeonato, com apenas oito pontos. No último final de semana, a equipe alviverde venceu o Internacional por 1 a 0, em casa. Vale lembrar que o time possui jogos a menos no Brasileirão e que uma vitória pode lhe tirar da zona de rebaixamento.