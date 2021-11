Corinthians x Cuiabá: onde assistir, horário e escalação das equipes

Apostando na força de sua torcida, o Corinthians tenta se reerguer após perder para o Atlético-MG. Para isso, encara o Cuiabá em uma Neo Química Arena que promete estar lotada. O time alvinegro venceu seus últimos quatro compromissos apoiado pela fiel torcida: Bahia, Fluminense, Chapecoense e Fortaleza. Já o clube visitante busca surpreender e quebrar um incômodo tabu, já que é quem mais empatou no Brasileirão: foram 15 vezes.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Cuiabá terá transmissão ao vivo pela TV fechada através de pay-per-view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21 horas (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Piton; Gabriel, Du Queiroz, Giuliano, Róger Guedes, Gabriel Pereira e Renato Augusto. Técnico: Sylvinho.

CUIABÁ – Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Yuri Lima, Camilo e Pepê; Clayson, Max e Jenison. Técnico: Jorginho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de uma derrota para o atual líder do Brasileirão. O Atlético-MG despachou os comandados de Sylvinho por 3 a 0 no Mineirão na última quarta-feira. O Cuiabá também foi derrotado em seu último compromisso. O revés veio para o Ceará, no último domingo, pelo placar mínimo.