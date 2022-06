Cruzeiro x CRB: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira, às 19h, pela 11ª da Série B do Campeonato Brasileiro. Líder isolado, com 25 pontos, a equipe celeste recebe o CRB, time que abre o Z-4, com 10, e pode abrir uma distância de sete pontos caso vença e o Bahia tropece diante do Sport.

ONDE ASSISTIR

Cruzeiro x CRB terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte-MG

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Cruzeiro : Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Leo Pais, Willian Oliveira, Neto Moura e Matheus Bidu; Jajá, Fernando Canesin e Edu (Rafa Silva). Técnico : Paulo Pezzolano.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Cruzeiro vem de vitória por 2 a 1 sobre o Operário, fora de casa, enquanto o CRB vem de empate sem gols, em casa, no clássico com o CSA.