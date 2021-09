Cuiabá x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com uma semana inteira para trabalhar e pressionado pelos maus resultados, o Santos visita o Cuiabá neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é válido pela 19ª rodada e acontece às 21h. O time paulista ocupa a 12ª posição, com 22 pontos. A equipe mato-grossense é a 15ª, com 21.

ONDE ASSISTIR

Cuiabá x Santos terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Cuiabá : Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir e Yuri (Uillian Correia); Camilo, Cabrera e Clayson; Jenison. Técnico : Jorginho.

: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir e Yuri (Uillian Correia); Camilo, Cabrera e Clayson; Jenison. : Jorginho. Santos: João Paulo; Pará, Robson Reis, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Lucas Braga e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de dura derrota por goleada por 4 a 0 diante do Flamengo, em casa, enquanto o Cuiabá vem de empate sem gols com o Fortaleza, fora de casa.