Espanyol x Real Madrid: onde assistir ao vivo e horário

Espanyol e Real Madrid se enfrentam neste domingo, no Cornellà-El Prat, às 17h, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, no chamado duelo de opostos. Enquanto o mandante inicia a rodada na lanterna, o visitante é o líder.

Onde assistir Espanyol x Real Madrid?

A partida terá transmissão pelo canal ESPN Brasil, que também vai exibir o confronto no Watch ESPN. Além disso, o Estadão fará tempo real do confronto.

O Real Madrid inicia a rodada como líder do Espanhol com 68 pontos, mesma pontuação do Barcelona, mas o time de Madri fica à frente pelos critérios de desempate. Já o Espanyol amarga a lanterna da competição, com apenas 24 pontos e tendo oito pontos a menos que o pior time fora da zona da degola, o Eibar.

Na rodada passada, o Real Madrid derrotou o Mallorca por 2 a 0 em seu Centro de Treinamento. Já o Espanyol foi derrotado por 1 a 0 pelo Betis.