Ferroviária x Santos: onde assistir ao jogo do Campeonato Paulista

Ferroviária e Santos entram em campo neste domingo em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Será possível assistir ao confronto tanto pela TV fechada como pela internet e aplicativo.

Ferroviária x Santos: Onde assistir ao vivo?

O torcedor pode assistir Ferroviária x Santos pelo canal Premiere, que também fará transmissão online em seu site e aplicativo. Além disso, o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Líder do Grupo A, o Santos busca o segundo triunfo consecutivo. A equipe do português Jesualdo Ferreira superou o Botafogo por 2 a 0, na Vila Belmiro, e se recuperou da derrota para o Corinthians no clássico. A equipe santista soma dez pontos, quatro de vantagem para o segundo colocado, a Ponte Preta.

Já a Ferroviária está na lanterna do Grupo D, com apenas quatro pontos, mas está na briga para classificar porque há um equilíbrio na chave. O Guarani é o líder com oito pontos, seguido pelo Corinthians, com sete. O Red Bull Bragantino soma sete. A equipe de Araraquara vem de derrota para o Água Santa por 1 a 0, pelo Paulista, mas bateu o Avaí no meio de semana e avançou na Copa do Brasil.