Ferroviária x São Paulo: onde assistir e horário do jogo

Após o empate sem gols com o Palmeiras, o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar a Ferroviária, na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O jogo terá transmissão na TV fechada e online.

Onde vai passar Ferroviária x São Paulo?

A partida terá transmissão pelo canal Premiere, que também permitirá ao torcedor, assistir ao vivo pelo seu site ou aplicativo. O Estado fará transmissão em tempo real do confronto.

o São Paulo inicia a rodada na liderança do Grupo C, com quatro pontos. Já a Ferroviária é a penúltima colocada do Grupo D, com apenas um ponto.