Flamengo x São Paulo: onde assistir, escalação, arbitragem e classificação

Clássico do futebol brasileiro, Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 16h, no estádio do Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

Flamengo x São Paulo terá transmissão ao vivo pela Globo (para todo o Brasil, menos Paraná e Pernambuco). Também é possível assistir ao vivo pelo Premiere e o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Flamengo: Hugo Souza; Isla, Natan e Rodrigo Caio (Gustavo Henrique) e Filipe Luís; Thiago Maia, Willian Arão, Everton Ribeiro e Arrascaeta(Vitinho); Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Domènec Torrent

São Paulo: Tiago Volpi; Tchê Tchê (Igor Vinicius), Diego, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

ARBITRAGEM

Árbitro : Caio Max Augusto Vieira-RN

: Caio Max Augusto Vieira-RN Assistentes : Jean Marcio dos Santos-RN e Vinicius Melo de Lima-RN

: Jean Marcio dos Santos-RN e Vinicius Melo de Lima-RN Árbitro de Vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro-RN

CLASSIFICAÇÃO

O Flamengo inicia a rodada na segunda colocação, com 35 pontos, atrás do Inter apenas pelo saldo de gols (15 x 11). O time carioca vem de vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, pela Copa do Brasil. Já o São Paulo é o quinto colocado, com 27 e na última quarta-feira perdeu por 3 a 2 para o Lanús, pela Copa Sul-Americana.