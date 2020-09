Fluminense x Coritiba: onde assistir, escalação e classificação das equipes

Fluminense e Coritiba encerram a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos, em busca de reabilitação na competição. O confronto terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view.

Onde assistir Fluminense x Coritiba?

A partida vai passar no canal Premiere e o Estadão fará transmissão em tempo real.

Escalação

A definir

Classificação

O Fluminense entra na rodada na 10ª colocação, com 14 pontos. Já o Coritiba aparece com 11 pontos e na 16ª posição, a última fora da zona de rebaixamento.

O Flu vem de duas sofridas derrotas. No Brasileirão, perdeu por 1 a 0 para o Sport. E no meio da semana, a derrota foi por 3 a 1 para o Atlético-GO, resultado que causou a eliminação da equipe na Copa do Brasil.

O Coxa perdeu para o rival Athletico-PR por 1 a 0, mas se reabilitou batendo o Vasco pelo mesmo placar, na rodada passada.