Fluminense x Flamengo: onde assistir, escalação e classificação

Na briga por uma vaga no G-4, Fluminense e Flamengo se enfrentam, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pela TV aberta e pey-per-view.

Fluminense x Flamengo: onde assistir

O clássico poderá ser assistido ao vivo na TV Globo e no Premiere, que exibirá o confronto para todo o Brasil. O Estadão, por sua vez, fará tempo real da partida.

Escalação

Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Digão e Egídio; Michel Araújo, Dodi, Hudson e Marcos Paulo; Nenê e Evanilson.

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Digão e Egídio; Michel Araújo, Dodi, Hudson e Marcos Paulo; Nenê e Evanilson. Flamengo: Gabriel Batista; Mauricio Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão (Thiago Maia) e Gerson; Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel e Pedro.

Classificação

O Fluminense inicia a nona rodada na 8ª colocação, com 11 pontos. Em seu último jogo, a equipe tricolor perdeu para o São Paulo por 3 a 1, no Morumbi. Por outro lado, o Flamengo inicia a nona rodada da competição na 5ª colocação, com 14 pontos. No último sábado, a equipe rubro-negra venceu o Fortaleza, em casa, por 2 a 1 e emplacou sua terceira vitória seguida. classificação do Brasileirão.