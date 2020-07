Guarani x São Paulo: onde assistir, horário e local

Guarani e São Paulo se enfrentam neste domingo, na Vila Belmiro, às 16h, em uma partida que interessa diretamente ao Corinthians, que briga por uma vaga com o time de Campinas. A partida terá transmissão na TV aberta e na fechada.

Guarani x São Paulo ao vivo: onde assistir

O jogo terá transmissão pela TV Globo (para São Paulo) e pelo Premiere. Os canais vão transmitir também em seus sites e aplicativos. Outra opção é acompanhar a transmissão em tempo real do Estadão.

Local

O confronto será disputado na Vila Belmiro, estádio do Santos, porque Campinas não tem autorização para receber jogos.

Tabela do Paulistão

A torcida do Corinthians estará ligada no duelo com o Oeste, mas também muito atenta com que acontecerá na Vila Belmiro já que se o Guarani derrotar o São Paulo, o time alvinegro está eliminado da competição. Veja a situação e as possibilidades de Corinthians e Guarani se classificarem.

O Guarani entra na rodada na segunda colocação do Grupo D com 16 pontos, dois a mais que o Corinthians. A equipe de Campinas perdeu por 2 a 0 para o Botafogo na rodada passada e desperdiçou a chance de garantir a classificação antecipada.

Já o São Paulo está classificado e seu objetivo é brigar pela primeira colocação do grupo com o Mirassol. Os comandados de Fernando Diniz somam 18 pontos, contra 17 do Mirassol. Na rodada, a equipe tricolor foi derrotada de virada por 3 a 2 para o Red Bull Bragantino.