Internacional x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Só a vitória diante do Corinthians já não basta ao Internacional nesta quinta-feira, no Beira-Rio. A partida, válida pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 21h30 e, dependendo do resultado do jogo entre São Paulo e Flamengo, vale o título da competição.

ONDE ASSISTIR

Internacional x Corinthians terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.

Corinthians: Cássio, Michel Macedo, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro (Cantillo) e Cazares; Mateus Vital, Gabriel Pereira e Léo Natel (Cauê). Técnico: Vagner Mancini.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Internacional vem de derrota por 2 a 1 diante do Flamengo, no Maracanã, enquanto o Corinthians vem de empate sem gols contra o Vasco, em casa.