Juventus x Milan: onde assistir e horário do jogo pela Copa da Itália

Um dos maiores clássicos do futebol europeu marca o retorno do futebol italiano aos gramados. Juventus e Milan se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Itália. A partida terá transmissão ao vivo pela internet.

Juventus x Milan: onde assistir?

É possível assistir ao vivo do jogo pela internet, pelo site e aplicativo da DAZN. Quem vencer, pega na decisão o classificado de Napoli x Inter, que jogam no sábado.

Horário de Juventus x Milan

A partida teve diversas mudanças de horário, mas ficou definido que será realizada às 16h, horário de Brasília, e não terá a presença de torcedores no estádio.

No confronto de ida, Milan e Juventus ficaram no empate por 1 a 1, em jogo disputado no dia 13 de fevereiro. O Milan vencia por 1 a 0 até aos 46 minutos do segundo tempo, quando Cristiano Ronaldo deixou tudo igual em cobrança de pênalti.

No outro jogo da semi, a Inter venceu fora de casa o Napoli no primeiro duelo. A decisão da Copa da Itália acontecerá no dia 17 de junho, próxima quarta-feira. Já as partidas do Campeonato Italiano voltarão a ser disputados a partir do dia 22 de junho. A equipe de Cristiano Ronaldo lidera a competição com 63 pontos, um ponto a mais que a Lazio, segunda colocada.