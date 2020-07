Liverpool x Aston Villa: onde assistir, escalação e horário

Já com o título garantido, o Liverpool recebe o Aston Villa neste domingo, no Anfield, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo do time campeão da Premier League vai passar na TV fechada e na internet.

Onde assistir Liverpool x Aston Villa

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN, que também vai exibir o jogo em seu site e aplicativo Watch ESPN.

Com 86 pontos, vinte a mais que o segundo colocado, Manchester City, o Liverpool cumpre tabela, mas precisa se recuperar após ser goleado pelo City na rodada passada por 4 a 0. Mesmo assim, a equipe comandada por Pep Guardiola pode chegar em até 83 pontos, três a menos que o time de Jürgen Klopp já tem.

O Aston Villa não tem muito o que comemorar. O time perdeu na rodada passada em casa para o Wolverhampton por 1 a 0 e ocupa a 18ª colocação, zona de rebaixamento, com 27 pontos.