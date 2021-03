Novorizontino x São Paulo: onde assistir, escalação das equipes e últimos resultados

Depois de golear o Santos, no Morumbi, o São Paulo visita o Novorizontino neste sábado, às 16h30. O jogo, válido pela 4.ª rodada do Campeonato Paulista, acontece no estádio Jorjão, em Novo Horizonte, e terá transmissão ao vivo por pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Novorizontino x São Paulo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h30 (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi, Bruno Alves, Diego Costa e Rodrigo Freitas (Luan); Luan (Rodrigo Nestor ou Tchê Tchê), Reinaldo, Daniel Alves, Gabriel Sara,e Igor Vinicius; Luciano e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

Novorizontino: Giovanni; Felipe Rodrigues, Edson Silva, Bruno Aguiar e Paulinho (Reverson); Adilson Goiano, Barba (Willean Lepo) e Murilo Rangel (Roney); Danielzinho, Cléo Silva (Ricardo Luz) e Jenison (Guilherme Queiroz). Técnico: Léo Condé

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de goleada por 4 a 0 no clássico contra o Santos, no Morumbi, enquanto o Novorizontino vem de derrota por 1 a 0 diante da Inter de Limeira, no Limeirão.