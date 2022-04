Palmeiras x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado, às 19h, na Arena Barueri. Como o Allianz Parque receberá shows neste fim de semana, o time alviverde não poderá contar com sua casa para a realização do clássico. Se tratando do campeonato nacional, as situações das equipes são bem diferentes na tabela.

Na 15ª posição da tabela, com apenas dois pontos, o Palmeiras vai a campo em busca do primeiro triunfo na competição, já que soma dois empates e uma derrota no certame. Para a partida com o rival, Abel Ferreira deve optar por força máxima e time titular. Outro reforço para o alviverde virá das arquibancadas. Cerca de 18.300 ingressos foram vendidos até o momento, e a promessa é de casa cheia para o confronto.

Já o Corinthians, no Brasileirão, vive momento oposto. Com duas partidas realizadas, a equipe de Vítor Pereira soma seis pontos e ao lado do Atlético Mineiro é a única equipe com aproveitamento máximo até o momento. Assim como o Palmeiras, a equipe deve usar o time principal, já que enfrentou a Portuguesa-RJ, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, com equipe mista. O treinador português, no entanto, pode fazer algumas alterações mirando o jogo com o Boca Juniors, pela Libertadores.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Palmeiras e Corinthians será realizada na Arena Barueri, às 19h00, deste sábado.

ONDE ASSISTIR

A partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro será transmitida pelo Premiere (pay per view). O Estadão acompanha em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Palmeiras –Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Corinthians- Cássio; Fagner, João Vitor, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon, Paulinho e Renato Augusto; Róger Guedes e Júnior Moraes.Técnico: Vítor Pereira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, a última partida do alviverde na competição foi o empate por 0 a 0 com o Flamengo, em jogo adiantado da quarta rodada, realizado na última quarta-feira, no Maracanã.O Corinthians, por sua vez, também vem de empate, só que pela terceira fase da Copa do Brasil. A equipe de Vítor Pereira ficou no 1 a 1 com a Portuguesa-RJ, também na última quarta-feira.