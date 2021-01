Palmeiras x River Plate: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Após abrir três gols de vantagem em Buenos Aires, o Palmeiras recebe o River Plate nesta terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, em duelo de volta das semifinais da Copa Libertadores da América. A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta e no pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x River Plate terá transmissão ao vivo pelo SBT. Também é possível assistir a partida pela Conmebol TV. O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras : Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Empereur; Gabriel Menino, Luan (Patrick de Paula), Danilo e Matías Viña; Gustavo Scarpa, Rony e Luiz Adriano. Técnico : Abel Ferreira.

River Plate : Armani; Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Robert Rojas e Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Ignacio Fernández e Nicolás De La Cruz; Matías Suárez, Borré e Federico Girotti (Julián Álvarez). Técnico : Marcelo Gallardo.

HORÁRIO

A partida será às 21h30 desta terça-feira, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória no Campeonato Brasileiro. No último sábado, a equipe alviverde venceu o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro. Já o River vem de derrota. No fim de semana, a equipe comandada pelo técnico Marcelo Gallardo perdeu para o Independiente por 2 a 0, em casa, em partida válida pelo Campeonato Argentino.